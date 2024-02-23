$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

Бербок заявила о необходимости гуманитарной паузы в секторе Газа

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости гуманитарной паузы в секторе Газа для доставки помощи.

Бербок заявила о необходимости гуманитарной паузы в секторе Газа
© РИА Новости

"Нам нужна гуманитарная пауза для освобождения заложников и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа", - цитирует ее выступление в Нью-Йорке агентство DPA.

По оценке министра, гуманитарная ситуация там "сейчас катастрофическая".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

В мире
Анналена Бербок
Хамас
Германия