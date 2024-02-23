Оскорбивший Шольца посол Украины заявил об отсутствии сожалений

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что не жалеет о том, что назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Об этом он рассказал в интервью изданию Tagesspiege.

При этом он признал, что совершил много ошибок из-за излишней эмоциональности. Мельник пояснил, что с помощью резких высказываний он стремился усилить давление на правительство. По его словам, ему удалось добиться того, что политика властей ФРГ «вышла из летаргии» после начала спецоперации на Украине.

Экс-посол обратил внимание, что сейчас немецкое руководство предоставляет Киеву больше помощи, чем в начале конфликта.

«Кто знает, как выглядела бы поддержка Германии сегодня без моего недипломатичного поведения», — заключил он.