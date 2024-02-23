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Глава МИД Польши приехал в США, чтобы убедить конгресс одобрить помощь Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить помощь для Украины.

Стала известна цель визита главы МИД Польши в США
© globallookpress.com

«Моей самой главной миссией является убеждение колеблющихся конгрессменов, по правде — одного человека, спикера палаты представителей, чтобы он вынес на голосование пакет помощи для Украины», — цитирует его РИА Новости.

Владимир Зеленский ранее признал, что у украинских властей нет плана Б на случай, если Соединённые Штаты прекратят оказывать помощь Киеву.

Новый премьер Польши сообщил о просьбе Зеленского о встрече с ним

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение России.

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