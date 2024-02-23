Политолог назвал преимущества кандидатов в президенты США Байдена и Трампа

Что касается плюсов и сильных сторон Байдена, это статус инкумбента, то есть действующего президента. Это всегда создает преимущество любому президенту, который идет на переизбрание. Хоть Трамп в 2020 году проиграл, будучи тоже инкумбентом, но в большинстве своем те, кто занимают пост президента, переизбираются на второй срок

Малек Дудаков политолог-американист



«Плюс сейчас его преимущество — это большой размер предвыборного бюджета. Он собрал больше 100 миллионов долларов на свое переизбрание, у него денег примерно в два раза больше, чем у Трампа. И я вполне допускаю, что ситуация по каким-то направлениям может выправиться ближе к выборам, например, в экономике будет чуть получше или во внешней политике что-то разрешится, и тогда это поможет рейтингам Байдена. Но пока повестка почти на всех направлениях негативная», — добавил политолог.