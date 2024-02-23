Зеленский отверг идею Трампа о разрешении конфликта на Украине

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News отверг идею бывшего президента США Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт вокруг Украины за 24-48 часов.

«Я не могу понять, как это возможно. Он не сможет решить эту проблему, эту трагедию со мной», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что готов ехать с Трампом в зону боевых действий.

Также он отказался от заключения новых соглашений, подобных минским.