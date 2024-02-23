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Такер Карлсон прокомментировал обвинения против Трампа

Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X США Дональду Трампу обвинения.

Такер Карлсон прокомментировал обвинения против Трампа
©  Amr Alfiky / Reuters

Он подчеркнул, что все они являются смехотворными.

Ранее стало известно о намерении Трампа обжаловать отказ судьи снять с него ряд обвинений. Политик планирует апеллировать к юридическому иммунитету главы государства.

Экс-президент, комментируя обвинения против него, заявлял, что они его не беспокоят. По его словам, он не думает о перспективах оказаться за решеткой и верит, что в конце концов победит.

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