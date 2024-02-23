Такер Карлсон прокомментировал обвинения против Трампа
Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X США Дональду Трампу обвинения.
Он подчеркнул, что все они являются смехотворными.
Ранее стало известно о намерении Трампа обжаловать отказ судьи снять с него ряд обвинений. Политик планирует апеллировать к юридическому иммунитету главы государства.
Экс-президент, комментируя обвинения против него, заявлял, что они его не беспокоят. По его словам, он не думает о перспективах оказаться за решеткой и верит, что в конце концов победит.
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