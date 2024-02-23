США не согласились со словами президента Бразилии о геноциде в Газе

Американская администрация в корне не согласна со словами президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сравнившего действия Израиля в секторе Газа с преступлениями нацистской Германии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.

"У нас есть расхождения по некоторым проблемам и по тому, как мы их решаем. Если говорить о конкретном вопросе, сравнении ситуации в Газе с Холокостом, мы в корне с этим не согласны", - сказал он, комментируя недавнюю встречу с бразильским лидером.

"Но это свойственно друзьям. У нас могут быть разногласия, даже серьезные разногласия", - продолжил Блинкен.

Он отметил, что это не мешает сторонам "продолжать важную совместную работу". "Нас объединяют общие цели: освобождение заложников, продление гуманитарной паузы, увеличение объема гуманитарной помощи и прекращение конфликта", - подчеркнул госсекретарь.

Президент Бразилии 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения сектора Газа в результате бомбардировок ВВС Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Адольфа Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии "серьезными и постыдными" и сообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем решил вызвать посла республики для "строгого представления".