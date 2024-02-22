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В Белом доме объяснили оскорбительные слова Байдена о Путине

Оскорбительные слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине вызваны беспокойством за национальную безопасность. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.

В Белом доме объяснили оскорбительные слова Байдена о Путине
© globallookpress.com

«У нас имеется серьезное беспокойство относительно национальной безопасности, когда речь идет о России… И президент сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от России», — сказал Кирби.

Ранее 22 февраля посольство России в Вашингтоне выразило протест в связи с оскорблениями Байдена в адрес Путина.

«Мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента», — сообщил посол Анатолий Антонов.

Сам Путин уже успел отреагировать на оскорбления со стороны Байдена.

«Судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны... Он же не может мне сказать: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог"», — сказал российский лидер.

Байден оскорбил Путина на закрытом мероприятии для доноров в рамках сбора денег для своей предвыборной кампании. Американский лидер употребил в адрес российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»).

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