Переход Авдеевки под контроль российских войск стал долгожданным событием для жителей города, Патрик Ланкастер в интервью YouTube-каналу Duran.

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По его словам, большинство горожан обрадовались приходу российских солдат.

«Многие ждали десять лет прихода России в Авдеевку», — отметил журналист.

Он рассказал, что пообщался с местными жителями, одна из которых указала, что город всегда был частью России, и это должно таким оставаться.

Ранее стало известно, что жители Авдеевки начали подавать в МВД документы на получение российских паспортов. Уточнялось, что заявления подали 29 человек.