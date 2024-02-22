Кишинев отреагировал на заявления о планах Тирасполя войти в состав РФ

В настоящий момент нет оснований считать, что Тирасполь обратится к Москве с просьбой присоединить Приднестровье к России в ходе съезда депутатов 28 февраля. Так на заявления о стремлении региона войти в состав России отреагировало Бюро по политике реинтеграции Молдавии, передает портал Deschide.md.

«Мы убеждены, что Тирасполь осознает последствия, которые он принимает на себя в случае неразумных шагов», — цитируется в публикации пресс-релиз ведомства.

В Кишиневе подчеркнули, что, по имеющейся информации, в настоящий момент власти Приднестровья опасаются ухудшать ситуацию в регионе.