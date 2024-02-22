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Госдеп заявил, что видит будущее Украины в НАТО

Госдеп США в будущем видит Украину в составе Североатлантического альянса и ожидает ее скорейшего вступления. Lenta.ru

«Президент Джо Байден дал предельно четко понять, что мы в будущем видим Украину членом НАТО. Вашингтон очень тесно наряду со своими союзниками работает над тем, чтобы Украина была готова к вступлению в альянс как можно скорее», — сказала исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким. Газета.Ru

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что 260 спутников стран НАТО работают для обеспечения поддержки украинских войск. RT на русском

Госдеп заявил, что видит будущее Украины в НАТО
© РИА Новости
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