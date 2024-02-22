Госдеп заявил, что видит будущее Украины в НАТО

Госдеп США в будущем видит Украину в составе Североатлантического альянса и ожидает ее скорейшего вступления. Lenta.ru
«Президент Джо Байден дал предельно четко понять, что мы в будущем видим Украину членом НАТО. Вашингтон очень тесно наряду со своими союзниками работает над тем, чтобы Украина была готова к вступлению в альянс как можно скорее», — сказала исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким. Газета.Ru
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что 260 спутников стран НАТО работают для обеспечения поддержки украинских войск. RT на русском