Госдеп заявил, что видит будущее Украины в НАТО

«Президент Джо Байден дал предельно четко понять, что мы в будущем видим Украину членом НАТО. Вашингтон очень тесно наряду со своими союзниками работает над тем, чтобы Украина была готова к вступлению в альянс как можно скорее», — сказала исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким. Газета.Ru