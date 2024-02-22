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Хуситы запретили судам США и Британии проход через Красное море

Руководители йеменского движение «Ансар Алла» (хуситы) направили ряду судоходных и страховых компаний письма, в которых уведомили об ограничениях для судов США и Великобритании. В частности, им запретили проход через Красное и Аравийское моря, Аденский залив, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Хуситы запретили судам США и Британии проход через Красное море
© globallookpress.com

В Центре координации гуманитарных операций, сформированном движением, пояснили, что запрет также касается судов, зарегистрированных в Израиле или принадлежащих израильским компаниям.

Напомним, что боевики движения начали наносить удары по израильским, британским, американским кораблям после ввода ЦАХАЛ в сектор Газа.

Руководства «Ансар Алла» пояснило, что атаки будут продолжаться вплоть до полного вывода подразделений Армии обороны Израиля из анклава.

В ответ на действия боевиков США и их союзники начали операцию Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.

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