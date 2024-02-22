Хуситы запретили судам США и Британии проход через Красное море
Руководители йеменского движение «Ансар Алла» (хуситы) направили ряду судоходных и страховых компаний письма, в которых уведомили об ограничениях для судов США и Великобритании. В частности, им запретили проход через Красное и Аравийское моря, Аденский залив, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
В Центре координации гуманитарных операций, сформированном движением, пояснили, что запрет также касается судов, зарегистрированных в Израиле или принадлежащих израильским компаниям.
Напомним, что боевики движения начали наносить удары по израильским, британским, американским кораблям после ввода ЦАХАЛ в сектор Газа.
Руководства «Ансар Алла» пояснило, что атаки будут продолжаться вплоть до полного вывода подразделений Армии обороны Израиля из анклава.
В ответ на действия боевиков США и их союзники начали операцию Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.