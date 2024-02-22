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Путин назвал причины снижения рождаемости в России

Россия сталкивается со снижением рождаемости и иногда причиной этого становится рост благосостояния. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Позор НАТО»: западные СМИ о провальном запуске ракеты Великобританией

Неудачный запуск Великобританией межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с атомной подводной лодки HMS Vanguard поставил вопрос об эффективности сил ядерного сдерживания страны и стал «позором НАТО». Об этом пишут западные СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

Hyundai и Kia вернулись в Россию под брендом Solaris: список моделей

Компания "AGR Automotive Group (ООО "АГР") объявила о запуске в России продаж автомобилей бренда Solaris, которые выпускают на заводе в Санкт-Петербурге.

Зеленский ушел от ответа на вопрос об Авдеевке

Владимир Зеленский дал интервью ведущему Fox News Брету Байеру, ответив на вопросы о заблокированной в Конгрессе США помощи Украине и потере Авдеевки украинскими войсками. «Ура.ру» рассказало, что во время беседы Зеленский попытался уйти от ответа на вопрос о значении Авдеевки.

Великобритания расширила санкционные списки по РФ

Великобритания расширила еще на 50 позиций антироссийский санкционный список, внеся в него руководство УГМК, АЛРОСА и «Новатэка». Об этом говорится в заявлении британского МИД. Западные страны после начала специальной операции на Украине усилили давление на Россию, сформировав в том числе и особые санкционные списки. Такой список был создан и Великобританией. Он несколько раз обновлялся.

Медведев: мировой спорт находится в кризисе

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил ситуацию с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Производитель Oreo и Milka объяснил решение компании остаться в России

Инвесторы Mondelez не заставляют производителя сладостей быстрее покинуть российский рынок. Об отсутствии планов на уход из РФ заявил гендиректор компании Дирк Ван де Пут, его слова приводит Financial Times (FT).

В ДНР отреагировали на новости о возможном визите Ивлеевой

В Донецкой народной республике (ДНР) отреагировали на новости о возможном визите в регион блогерши Анастасии Ивлеевой. Обращение общественности, возмущенной этим сообщением, опубликовал «Mash на Донбассе» в Telegram.

В России расширят требования к лицензированию автошкол

Правительство РФ расширило список обязательных требований при лицензировании автошкол, которые вступят в силу с 1 апреля. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление пишет ТАСС. Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Киркоров появится в эфире еще одного телеканала