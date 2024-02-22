Нетаньяху заявил, что Израиль находится на пути к полной ликвидации ХАМАС

Израиль находится на пути к полной ликвидации правящего в секторе Газа движения ХАМАС и не остановится, пока не добьется полной победы. С таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время встречи с военнослужащими на севере страны.

"На юге (в секторе Газа - прим. ТАСС) у нас есть одна простая цель: полная победа. Мы находимся на пути к ликвидации ХАМАС и освобождению наших заложников. Мы не сдадимся, пока не добьемся полной победы", - распространила высказывания премьера его канцелярия.