Евросоюз ввел санкции за «подрыв безопасности Молдавии»

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против одной организации и шести лиц по обвинению в подрыве безопасности Молдавии . Об этом сообщил совет ЕС. Lenta.ru

"Совет ввел санкции в отношении полувоенной организации "Щит народа", которая предпринимала неоднократные попытки подорвать работу демократически избранного правительства Украины, в том числе путем агрессивных протестов, а также против ее руководителя", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что всем, кто подпал под санкции, запрещен въезд в ЕС, их активы в странах ЕС подлежат блокированию. ТАСС