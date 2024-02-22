Страны G7 не признают результаты выборов в новых регионах России

Страны «Большой семерки» (G7) не намерены признавать результаты президентских выборов в России, которые будут получены в новых регионах РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в ближайшее время страны G7 намерены объявить об этом официально. При этом в организации подчеркнули, что такое положение дел сохранится в будущем.

«Страны G7 призовут Россию полностью <...> вывести свои войска с территории Украины и обяжутся никогда не признавать выборы, которые РФ проводит сейчас или будет проводить в будущем», — сообщает источник.

Кроме того, страны G7 также планируют объявить о том, что военная помощь Украины станет еще больше в ближайшем будущем. При этом замороженные активы Банка России в «Большой семерке» планируют оставить замороженными до той поры, пока Россия сама не согласится компенсировать ущерб Украине.