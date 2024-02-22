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Страны G7 не намерены признавать результаты выборов в новых регионах России

Страны «Большой семерки» (G7) не намерены признавать результаты президентских выборов в России, которые будут получены в новых регионах РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Страны G7 не признают результаты выборов в новых регионах России
© РИА Новости

Отмечается, что в ближайшее время страны G7 намерены объявить об этом официально. При этом в организации подчеркнули, что такое положение дел сохранится в будущем.

«Страны G7 призовут Россию полностью <...> вывести свои войска с территории Украины и обяжутся никогда не признавать выборы, которые РФ проводит сейчас или будет проводить в будущем», — сообщает источник.

Кроме того, страны G7 также планируют объявить о том, что военная помощь Украины станет еще больше в ближайшем будущем. При этом замороженные активы Банка России в «Большой семерке» планируют оставить замороженными до той поры, пока Россия сама не согласится компенсировать ущерб Украине.

Ранее в Евросоюзе заявили, что не готовы заранее сказать, признают ли в организации результаты выборов президента России.

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