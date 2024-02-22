В НАТО заявили о праве ВСУ наносить удары с F-16 по целям за пределами Украины

ВСУ имеют право наносить удары с F-16 по военным целям за пределами Украины , заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг . Его слова приводит «Российская газета».

«Украина имеет право на самооборону, в том числе на нанесение ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины», — сказал руководитель Альянса.

Первые F-16 украинская армия может получить летом этого года, передать самолеты готовится Дания.

Хотя украинские власти всячески торопят союзников с передачей самолетов, спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат несколько дней назад заявил, что инфраструктура для них еще не готова.