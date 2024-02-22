Представитель Борреля усомнился в заявлении Медведева, что Киев - русский город

Представитель дипслужбы ЕС Петер Стано усомнился на брифинге в Брюсселе в справедливости заявления заместителя председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева, что Киев - русский город и российские войска могут дойти до него в ходе СВО.

Стано на брифинге Еврокомиссии в Брюсселе посоветовал Медведеву "обратиться к врачу". При этом сам он вышел на трибуну в надетой поверх белой рубашки с галстуком футболке с надписью "я поддерживаю Украину" с большим желто-голубым трезубцем и картой, на которой Крым и новые регионы РФ обозначены как часть Украины.

"Мы намерены активно поддерживать Украину против российской агрессии. Как заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС (19 февраля - прим. ТАСС), Евросоюз будет снабжать Украину быстрее и больше, всем чем возможно, боеприпасами, оружием, военной техникой, чтобы Украина когда-нибудь выиграла эту войну", - сказал он.

Так он отреагировал на вопрос украинских журналистов, что намерен делать Брюссель, чтобы тезис Медведева, что российские войска в ходе СВО могут дойти до Киева, не воплотился в жизнь в ближайшем будущем.