Представитель Борреля усомнился в заявлении Медведева, что Киев - русский город

Представитель дипслужбы ЕС Петер Стано отреагировал на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном взятии под контроль российскими войсками Киева. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, Стано вышел на трибуну в надетой поверх белой рубашки с галстуком футболке с надписью «я поддерживаю Украину» и рисунком, на котором Крым и новые регионы РФ обозначены как украинские территории.

«Мы намерены активно поддерживать Украину против российской агрессии», — отметил дипломат.

По его словам, Евросоюз ускорит поставки, увеличит их, будет поставлять ВСУ вооружения и военную технику с тем, чтобы «Украина когда-нибудь выиграла этот конфликт».

Ранее Медведев в интервью российским журналистам рассказал о географических границах СВО. Он пояснил, что для достижения целей спецоперации может потребоваться дойти до Киева.