Белоруссия пообещала жесткий ответ на закрытие границы Литвой

«Решение литовских властей о закрытии с 1 марта 2024 года еще двух пунктов пропуска Котловка — Лаворишкес и Привалка — Райгардас и ограничении пассажирского сообщения является исключительно политически мотивированным шагом (...) Белоруссия будет вынуждена жестко отреагировать на эти крайне недружественные действия Вильнюса», — отметили в пресс-службе МИД.