В МИД Аргентины ответили, возможна ли встреча Милея с Путиным

Буэнос-Айрес не исключает возможность встречи лидеров Аргентины и России Хавьера Милея и Владимира Путина. Об этом заявила РИА Новости глава МИД Аргентины Диана Мондино.

Отвечая на соответствующий вопрос, аргентинский дипломат отметила, что такая встреча вполне возможна.

«Дипломатия и вежливость никогда не теряются, даже если у нас разные точки зрения», - заметила она.

Во время своей предвыборной кампании Хавьер Милей говорил о том, что намерен во внешней политике ориентироваться на США. 10 декабря 2023 года прошла инаугурация нового президента Аргентины. На церемонии побывал Владимир Зеленский.