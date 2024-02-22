Власти Риги переняли тренд на отмену русских писателей

Рижская дума приняла решение переименовать улицы, названные в честь русских писателей. Об этом сообщает ТАСС.

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За переименование проголосовали 38 депутатов из 60. Новые названия получат улицы Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя, а также улица Ломоносова и Московская улица (Маскавас). Назвать их решили в честь латвийских деятелей культуры. Например, лингвиста Карлиса Миленбаха, художника Вилгельма Пурвитиса, поэта Вилиса Плудониса, журналистки Эмилии Бениамин, а также политика Валерии Сейле.

Комментируя это решение думы, вице-мэр города Эдвард Ратниекс заявил, что скоро в Риге «не будет названий улиц с идеологией России». Всего на переименование потребуется около 80 тысяч евро.