МИД Молдавии ответил на «открытие» консульства Украины в Приднестровье

Власти Молдавии и Украины не обсуждали вопрос об открытии украинского консульства в непризнанном Приднестровье. Об этом со ссылкой на заявление МИД Молдавии пишет ТАСС.

Ранее внешнеполитическое ведомство Украины распространило пресс-релиз, в котором заявлено о готовности рассмотреть вопрос о восстановлении консульского обслуживания украинских граждан на территории Приднестровья.

При этом в Кишиневе подчеркнули, что вопрос об открытии постоянного украинского консульства на территории, которая не контролируется Молдавией, «не стоит».

«Речь может идти только о предоставлении так называемых выездных консульских услуг сотрудниками посольства Украины в Кишиневе. Любая такая деятельность должна учитывать специфику региона», - заявили в МИД Молдавии.

Дипломаты также пообещали обсудить этот вопрос с украинской стороной.

Ранее власти Молдавии отменили таможенные льготы для приднестровских компаний. А Украина приняла решение закрыть приднестровскую часть границы при том, что именно через украинскую территорию в регион завозили большинство товаров. В результате у Кишинева появились дополнительные рычаги контроля.