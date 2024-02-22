В Грузии указали на «многовековую агрессию» со стороны России

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили указал на то, что Россия задействована в «многовековой оккупации и агрессии» в отношении грузинской стороны. Газета.Ru

Выступая перед законодателями, он назвал точкой отсчета «российской оккупации и агрессии» 1801 год, когда император Павел Первый издал манифест о присоединении Грузии к России. Также он напомнил о 1921 годе – советизации Грузинской Демократической Республики Красной армией и о 1989 годе – разгоне советской армией митинга в Тбилиси. При этом Папуашвили призвал оппозицию «не спекулировать российским вопросом» против национальных интересов. Деловая газета "Взгляд"