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Опрос выявил отношение немцев к ядерному оружию в Германии

Большинство немцев (57,8 процента), принявших участие в опросе института INSA, не хотят, чтобы Германия обладала ядерным оружием. Об этом сообщает издание Bild, по заказу которого проводился опрос.

Опрос выявил отношение немцев к ядерному оружию в Германии
© globallookpress.com

Лишь 29,5 процента немецких респондентов считают, что Германия должна иметь собственное ядерное оружие. Еще 12,8 процента затруднились с ответом.

Ответы респондентов варьировались в зависимости от того, какую политическую силу они поддерживают. К примеру, 44,8 процента опрошенных, поддерживающих Свободную демократическую партию Германии (СвДП), выступили за собственное ядерное оружие, а 46 процентов - против. Среди сторонников «Зеленых» мнения разделились так: 70,2 процента отвергают ядерное оружие, 20,1 процента - за.

Неприятие идеи немецкого ядерного оружия наиболее высоко среди самых пожилых респондентов (70 лет и старше) - 70,6 процента из них против.

Аналогичная картина возникает, когда речь заходит о размещении ядерного оружия стран-союзниц на территории Германии в качестве средства сдерживания. Это поддерживают лишь 28,2 процента опрошенных, 52,7 процента - против иностранных ядерных ракет.

На прошлой неделе замглавы Европарламента Катарина Барлей (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) усомнилась, что ядерный щит США будет защищать Европу в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По ее мнению, ЕС «мог бы задуматься» о создании собственного ядерного оружия.

Немецкий министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) выступал за более тесное сотрудничество с европейскими ядерными державами - Францией и Великобританией.

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