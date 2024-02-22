Опрос выявил отношение немцев к ядерному оружию в Германии

Большинство немцев (57,8 процента), принявших участие в опросе института INSA, не хотят, чтобы Германия обладала ядерным оружием. Об этом сообщает издание Bild, по заказу которого проводился опрос.

Лишь 29,5 процента немецких респондентов считают, что Германия должна иметь собственное ядерное оружие. Еще 12,8 процента затруднились с ответом.

Ответы респондентов варьировались в зависимости от того, какую политическую силу они поддерживают. К примеру, 44,8 процента опрошенных, поддерживающих Свободную демократическую партию Германии (СвДП), выступили за собственное ядерное оружие, а 46 процентов - против. Среди сторонников «Зеленых» мнения разделились так: 70,2 процента отвергают ядерное оружие, 20,1 процента - за.

Неприятие идеи немецкого ядерного оружия наиболее высоко среди самых пожилых респондентов (70 лет и старше) - 70,6 процента из них против.

Аналогичная картина возникает, когда речь заходит о размещении ядерного оружия стран-союзниц на территории Германии в качестве средства сдерживания. Это поддерживают лишь 28,2 процента опрошенных, 52,7 процента - против иностранных ядерных ракет.

На прошлой неделе замглавы Европарламента Катарина Барлей (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) усомнилась, что ядерный щит США будет защищать Европу в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По ее мнению, ЕС «мог бы задуматься» о создании собственного ядерного оружия.