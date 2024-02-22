Испанские спецслужбы заподозрили Россию в причастности к убийству перебежчика

«Испанские спецслужбы не сомневаются, что за беспрецедентным преступлением в Испании — убийством Максима Кузьминова, российского летчика, который дезертировал в августе прошлого года и отправился на Украину на вертолете Ми-8 — стоит длинная рука Кремля», — отмечает издание, добавляя, что испанские власти не подтвердили ни личность убитого, ни причастность к этому Москвы.