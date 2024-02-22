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"Радио Свобода: Столтенберг намекнул, что ВСУ смогут с F-16 наносить удары по РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что Украина, получив американские самолеты-истребители F-16, сможет наносить удары по территории Российской Федерации. Об этом говорится в статье «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной), интервью которому дал генсек.

Столтенберг намекнул, что Украина сможет наносить удары по территории РФ самолетами F-16
© Газета.Ru

Согласно публикации, Столтенберг дал понять, что союзники Североатлантического альянса смогут сами решать, поставлять ли Киеву F-16, при этом политика у стран-членов организации разная.

«Но в то же время, по его словам, война на Украине является агрессивной войной, и Украина имеет право на самооборону, в том числе на нанесение ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины», — пишет «Радио Свобода».

При этом в видеоверсии интервью со Столтенбергом упоминания об F-16 нет.

На этой неделе спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявлял, что у Украины нет возможности создать необходимую инфраструктуру для самолетов F-16 в соответствии с требованиями НАТО.

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