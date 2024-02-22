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Обама отверг призыв Байдена заставить Россию «заплатить кровью и деньгами»

Отрывок из книги Александра Уорда «Интернационалисты: борьба за восстановление внешней политики после Трампа» раскрыл разногласия из-за Крыма, которые в 2014 году возникли «за закрытыми дверями» между Бараком Обамой и Джо Байденом. Об этом рассказал Fox News.

Как отметил Уорд, администрация Обамы «мало что сделала» в ответ на присоединение Крыма к России - «разве что предоставила Украине оборонительное вооружение, ввела санкции против Кремля и исключила Россию из «Большой восьмерки». По мнению автора, США могли бы сделать больше, если бы у власти стоял Байден, тогда вице-президент Обамы. Байден говорил Обаме, что Россия должна «заплатить кровью и деньгами» за свои действия. Однако Обама не согласился и посоветовал Байдену «не давать слишком много обещаний» Украине.

Стали известны детали об угнавшем Ми-8 российском летчике

Российский летчик Максим Кузьминов, дезертировавший на Украину в 2023 году, передавший Киеву свой Ми-8 и получивший плату в 500 тысяч долларов, жил в испанском городе Вильяхойоса с декабря. Об этом рассказала The Wall Street Journal.

В феврале 2024-го появилась информация, что Кузьминова нашли мертвым в Испании. СМИ сообщили, что он был застрелен. Представитель гражданской гвардии Испании заявил WSJ, что у убитого мужчины были украинские документы.

Путин «категорически против» ядерного оружия в космосе

В феврале 2024 года США обвинили Россию в разработке противоспутникового ядерного оружия, назвав его «тревожным» элементом, пишет Le Figaro. Москва назвала эти сообщения «злонамеренными» и «необоснованными», а президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ «категорически против» ядерного оружия в космосе.

На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Путин подчеркнул, что Россия не только призывает к соблюдению всех существующих договоренностей в этой области, но и неоднократно предлагала США усилить совместную работу. Le Figaro отмечает, что речь идет о Договоре о космосе 1967 года, сторонами которого являются США и Россия. Шойгу отметил, что у России нет ядерного оружия в космосе и США «это знают».

Британию обвинили в атаке на «Северные потоки»

Анонимный исследователь, известный под псевдонимом Мортимер, провел собственное расследование взрывов на газопроводах системы «Северный поток» и пришел к выводу, что к атаке причастны власти Великобритании. Об этом сообщает The Nordic Times.

Выводы Мортимера противоречат не только версии немецких властей о вине некой украинской группы диверсантов, но и альтернативной, но широко известной теории журналиста Сеймура Херша, считающего, что США руководили взрывами вместе с Норвегией. Опираясь на онлайн-сбор данных, а не на вещественные доказательства, Мортимер использовал веб-сканеры для сбора и анализа практически всей доступной в интернете информации, которая имеет или может иметь отношение к атакам на «Северные потоки». Исследователь, среди прочего, упомянул Diving & Threat Exploitation Group -элитную группу «водолазов-разведчиков» Королевского флота. По его мнению, именно они могли заминировать газопроводы. Также Мортимер считает, что США были осведомлены о планах взорвать трубопровод, они в итоге выступили против них.

Польшу «завалили украинским зерном»

Лидер польской организации «Обманутая деревня» Роман Кондрув заявил, что протесты фермеров на границе с Украиной возобновились, так как правительство Дональда Туска «не выполнило ни одно из требований». В беседе с RMF24 Кондрув рассказал, что Польшу «завалили украинским зерном».