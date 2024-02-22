«Позор НАТО»: западные СМИ о провальном запуске ракеты Великобританией

Неудачный запуск Великобританией межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с атомной подводной лодки HMS Vanguard поставил вопрос об эффективности сил ядерного сдерживания страны и стал «позором НАТО». Об этом пишут западные СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

В конце января ВМС Великобритании провели неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с атомной подводной лодки HMS Vanguard. Ракета упала рядом с судном, но не взорвалась. В Минобороны королевства назвали произошедшее «аномалией», а глава ведомства Грант Шаппс заверил, что инцидент не повлиял на систему ядерного сдерживания.

Однако западные издания обратили внимание на то, что провал пуска ракеты Trident II ставит вопрос об эффективности британских средств ядерного сдерживания.

Таблоид The Sun отмечает, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II провалился из-за серьезной осечки.

За запуском лично наблюдал министр обороны Грант Шаппс, находившийся на борту HMS Vanguard. Ракета была поднята в воздух с помощью сжатого газа в пусковой трубе, однако затем не сработали ускорители первой ступени, после чего Trident II «просто шлепнулась прямо рядом с подводной лодкой», рассказал источник издания.

В свою очередь в Newsweek назвали такой провал «позором НАТО».

«Понятно, что в ближайшее время никаких дальнейших испытаний не планируется», - отмечается в статье.

Ядерные запуски проводятся редко, однако это уже второй инцидент с Trident II в Великобритании. В 2016 году выпущенную ракету пришлось уничтожить после отклонения от курса. Вместо того, чтобы двигаться в сторону Африки, она в конечном итоге свернула в сторону США, обратила внимание газета The Guardian.

При этом, по данным газеты, Минобороны Великобритании и не планировало публиковать информацию о провале, несмотря на то, что эксперты предполагали, что запланированный примерно на конец января запуск не состоялся. Рассказать об инциденте военное ведомство вынудила информация, попавшая в СМИ.