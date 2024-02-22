Байден запутался в словах своего отца

Президент США Джо Байден не смог сразу вспомнить то, что говорил его отец.

Видеозапись выступления американского лидера приводит RT.

«Мой отец обычно говорил: "Джоуи, зарплата - это больше чем... Работа - это больше чем зарплата"», - привело издание перевод слов Байдена.

Самый пожилой в истории страны президент США уже не раз попадал в неловкие ситуации и оказывался в центре скандалов. В частности, он перепутал имена лидеров стран Евросоюза, сказав, что в 2021 году общался с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем и бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, которые умерли.

Неприятная ситуация произошла с лидером США и на выступлении перед организацией испаноязычных активистов. Джо Байден назвал их чернокожими. Также американский лидер в ходе одного из выступлений с перерывом в несколько минут почти дословно повторил уже рассказанную историю.