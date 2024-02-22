Медведчук рассказал об угрозах убийством

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук заявил, что ему и его семье до сих пор угрожают расправой за его выступления против Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

На Украине Медведчук обвинен в госизмене и содействии терроризму. Его передали российской стороне в результате обмена пленными в 2022 году. Владимир Зеленский лишил политика депутатского мандата. Сам Медведчук считает, что открытые против него уголовные дела являются политическим преследованием.

По словам оппозиционного политика, он регулярно сталкивался с угрозами на Украине, когда год находился под домашним арестом.

«Это продолжается сейчас, когда я нахожусь в Москве. Вы откройте страницы средств массовой информации Украины, и вы увидите эти угрозы, угрозы жизни мне, семье», - отметил он.

При этом Виктор Медведчук обратил внимание, что ему угрожают на фоне убийства бывшего депутата украинского парламента Ильи Кивы, которое он считает заказным.

«Это – результат заказного убийства украинских властей, украинской СБУ, то, что сделали именно они в отношении человека, который публично и открыто выступал против преступного режима Зеленского», - констатировал политик.