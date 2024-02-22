Байден снова оскорбил Путина

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден неоднократно позволял себе хамские высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина. В этот раз, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, глава США назвал его «сумасшедшим сукиным сыном».

© Zuma/TACC

Это не первое подобное высказывание Байдена. Так, он уже называл Путина «диктатором», «военным преступником» и «мясником». Он также заявлял, что российский лидер «не может оставаться у власти». Путин прокомментировал слова Байдена, который назвал его «убийцей». Президент России пожелал своему американскому коллеге здоровья и добавил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.

— У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат, — приводит слова Байдена РИА Новости.

В марте 2021 года стало известно о резких высказываниях Байдена в адрес Владимира Путина, в том числе касаемо обвинений в предполагаемом вмешательстве России в процесс последних выборов президента США. В частности, Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина «убийцей».