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В Минобороны подтвердили участие наемников в рядах ВСУ

Улики, найденные российской армией в городе Авдеевка в Донецкой народной республике, доказывают участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в конфликте на Украине, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Минобороны РФ.

Военные группировки войск «Центр» сообщили, что при бегстве со своих позиций украинские солдаты оставили большое число улик, доказывающих участие наемников в составе подразделений украинской армии.

В бундестаге призвали на 48 часов прекратить поставки оружия ВСУ

Западным странам следует предложить России согласиться на 48-часовое перемирие на Украине в обмен на 48-часовое прекращение поставок оружия Украине, сообщает news.ru со ссылкой на заявление немецкого политика от партии «Левые» Грегора Гизи.

По его словам, если Москва откажется от этого предложения, то поставки оружия Киеву следует продолжить. В случае согласия РФ стороны могут достичь соглашения.

«Запад мог бы, конечно, после консультации с украинским правительством сказать: мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на 48-часовое прекращение огня», — указал Гизи.

Лавров оценил реакцию на интервью Путина Карлсону на Западе

На Западе интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону встретили «с остервенением», сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Он на министерском заседании G20 в Рио-де-Жанейро заявил, что в интервью оказалась «изложена правда, которую западные элиты скрывают от своих избирателей».

Дипломат подчеркнул двойные стандарты Запада и готовность пожертвовать дипломатией ради силового противоборства, «гибридных войн» и желания нанести сопернику стратегическое поражение.

Байден назвал климатические изменения основной угрозой существованию человечества

Американский лидер Джо Байден считает, что климатические изменения, а не ядерные вооружения, представляют наиболее серьезную угрозу существованию человечества, сообщает ТАСС.

С таким заявлением глава государства выступил на предвыборном мероприятии в штате Калифорния.

При этом Байден указал, что на фоне напряженности в отношениях с руководством РФ и других стран США «всегда должны беспокоиться по поводу ядерного конфликта».

Стало известно о тайном визите Илона Маска в Белый дом

Бизнесмен из США Илон Маск впервые посетил Белый дом после начала президентства Джо Байдена, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на NBC News.

Как следует из записей о посетителях американской администрации, миллиардер нанес тайный визит в Белый дом в сентябре 2023 года. Он обсудил с чиновниками тему искусственного интеллекта.