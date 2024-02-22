Европейцы назвали наиболее вероятный исход конфликта на Украине

«В случае победы Трампа в ноябре для украинцев и их европейских союзников будет жизненно важно разработать нарратив, который не позволит Трампу — и Путину — выдавать себя за "партию мира" в конфликте, исход которого все еще далек от решения. Таким образом, борьба за определение смысла "прочного мира" будет иметь решающее значение», — заключили авторы расследования.