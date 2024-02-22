Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости, что переворот на Украине возможен только в случае, если его проведут военнослужащие от безысходности.

«Может ли быть сегодня переворот? Да, может, но только при одном условии. Это восстание от безысходности военнослужащих», — сказал политик.

По его словам, военные, которые воевали и сегодня не находятся в рядах ВСУ, сегодня «недовольны всем».

«Они недовольны медицинским обслуживанием и лечением, которое не делается, потому что в стране нет денег, а если есть, они разворовываются в результате коррупционных схем», — добавил Медведчук.

Также он отметил, что Украина под управлением Запада стала самой бедной страной Европы.

Кроме того, по мнению политика, Украина уже потеряла свою государственность.