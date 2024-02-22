Медведчук назвал условие для переворота на Украине

Медведчук: переворот на Украине возможен, если его проведут военнослужащие
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости, что переворот на Украине возможен только в случае, если его проведут военнослужащие от безысходности.
«Может ли быть сегодня переворот? Да, может, но только при одном условии. Это восстание от безысходности военнослужащих», — сказал политик.
По его словам, военные, которые воевали и сегодня не находятся в рядах ВСУ, сегодня «недовольны всем».
«Они недовольны медицинским обслуживанием и лечением, которое не делается, потому что в стране нет денег, а если есть, они разворовываются в результате коррупционных схем», — добавил Медведчук.
Также он отметил, что Украина под управлением Запада стала самой бедной страной Европы.
Кроме того, по мнению политика, Украина уже потеряла свою государственность.
Ранее Медведчук выразил уверенность, что Киев серьёзно промахнулся, когда избрал курс в НАТО.