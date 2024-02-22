В Лондоне прошло заседание суда по экстрадиции Ассанжа

В Лондоне прошло заседание суда по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, решение пока не вынесено, передает Independent.

Слушания по апелляционному делу прошли в Высоком суде Лондона 20 и 21 февраля, фигуранту предъявили 18 уголовных обвинений, в сумме ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Одной из возможностей не допустить экстрадиции Ассанжа в США является обращение в Европейский суд по правам человека, уточняет издание. В материале уточняется, что судьи по итогам заседания вынесут решение позднее.

Ранее стало известно, что Ассанж обратится в ЕСПЧ в случае поражения в судах Великобритании. Жена журналиста Стелла Ассанж сообщила, что во вторник, 20 февраля, защита обвиняемого предоставила суду доказательства грозящей ему опасности.