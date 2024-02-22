Экс-премьер Британии заявила, что Запад обречен

Экс-глава британского правительства Лиз Трасс в интервью телеканалу Fox News заявила, что во многих государствах мира к власти пришли левые, если консерваторы не перехватят у них инициативу, то «Запад обречен».

Политик отметила, что большей части свободного мира левые правят слишком долго, результаты их правления «слишком очевидны». В пример Трасс привела акции в поддержку Палестины по всему миру и проблемы с нелегальной миграцией.

Бывший премьер подчеркнула, что даже в Великобритании, которую возглавляют консерваторы, «левые успешно используют суды» для препятствования депортации нелегалов.

Трасс считает, что необходимо «бороться с пагубными идеями левых».

Экс-министр обеспокоена из-за усиления левых идей в Соединенных Штатах, распространяющихся в том числе в администрации президента Джо Байдена.