Байден назвал более серьезную угрозу, чем ядерные вооружения

Президент США Джо Байден считает, что климатические изменения, а не ядерные вооружения, представляют наиболее серьезную угрозу существованию человечества. С таким заявлением американский лидер выступил на предвыборном мероприятии в штате Калифорния.

"Климат представляет собой последнюю экзистенциальную угрозу", - заявил Байден, слова которого приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Американский лидер утверждал, что на фоне напряженности в отношениях с руководством РФ и других стран США "всегда должны беспокоиться по поводу ядерного конфликта".

В декабре 2015 года по итогам 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 193 члена всемирной организации, а также Палестина, Ниуэ, Острова Кука и Евросоюз поддержали Парижское соглашение по климату. Цель документа - не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем и сделать все возможное, чтобы удержать рост на отметке 1,5 градуса.