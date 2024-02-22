В Белом доме подсчитали количество нападений пса Байдена на секретных агентов

В Белом доме подсчитали, сколько раз пес президента Джо Байдена по кличке Коммандер нападал на секретных агентов. Об этом пишет BBC News.

© Lenta.ru

Секретная служба США опубликовала официальный документ, из которого стало известно, что немецкая овчарка президента США кусала секретных агентов как минимум 24 раза между октябрем 2022 года и июлем 2023 года. Коммандер наносил людям травмы запястий, предплечий, торса, груди, бедер и плеч. Из-за агрессивного пса сотрудникам Секретной службы даже пришлось изменить правила перемещения в помещениях Белого дома так, чтобы у Коммандера было достаточно пространства.

При этом документ учитывает лишь количество нападений Коммандера на агентов Секретной службы. В одном из случаев пострадавший агент секретной службы попал в больницу после того, как пес укусил его за руку и бедро. Последнее нападение произошло в конце сентября.