Стало известно о тайном визите Илона Маска в Белый дом

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск впервые посетил Белый дом после начала президентства Джо Байдена только в 2023 году. Об этом передает телеканал NBC News со ссылкой на записи о посетителях.

Издание отмечает, что Маск нанес тайный визит в Белый дом в сентябре 2023 года. По данным Белого дома, бизнесмен обсудил с чиновниками тему искусственного интеллекта. При этом с президентом США Маск не встречался.

«Белый дом подтвердил, что это был единственный визит Маска в период этой администрации», — передает NBC News.

Журналисты напомнили, что когда США возглавлял Барак Обама и Дональд Трамп, Маск неоднократно посещал Белый дом.