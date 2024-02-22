Большинство американцев считают, что Байден слишком стар для нового срока
Около 70% граждан Соединенных Штатов заявили, что глава государства Джо Байден слишком стар, чтобы еще раз управлять страной, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.
Как показало исследование, 67% респондентов выразили уверенность, что президент слишком стар для переизбрания. 62% американцев отрицательно оценивают его физическое состояние, а 64% - умственное.
57% участников исследования выразили уверенность, что бывший американский лидер Дональд Трамп не слишком стар для возвращения в Белый дом. Согласно опросу, 60% избирателей уверены в физической готовности политика быть главой государства следующие четыре года, а с точки зрения умственного состояния только 48% респондентов считают его готовым идти на второй срок.
Опрос проходил с 15 по 19 февраля. В нем участвовали 1421 зарегистрированный избиратель. Допустимая погрешность результатов составила плюс-минус 2,6 процентного пункта.