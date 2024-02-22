Большинство американцев считают, что Байден слишком стар для нового срока

Около 70% граждан Соединенных Штатов заявили, что глава государства Джо Байден слишком стар, чтобы еще раз управлять страной, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.

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Как показало исследование, 67% респондентов выразили уверенность, что президент слишком стар для переизбрания. 62% американцев отрицательно оценивают его физическое состояние, а 64% - умственное.

57% участников исследования выразили уверенность, что бывший американский лидер Дональд Трамп не слишком стар для возвращения в Белый дом. Согласно опросу, 60% избирателей уверены в физической готовности политика быть главой государства следующие четыре года, а с точки зрения умственного состояния только 48% респондентов считают его готовым идти на второй срок.