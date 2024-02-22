В Китае выступили с заявлением насчет решения кризиса на Украине

Китай призывает искать справедливые и разумные решения кризиса на Украине и палестино-израильского конфликта для предотвращения более серьезных последствий. Об этом заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И в интервью китайским СМИ после участия в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности и визитов в Испанию и Францию.