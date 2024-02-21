Помощники Байдена рассказали о его распорядке дня
Глава США Джо Байден по утрам занимается упражнениями по балансу с физиотерапевтом, чтобы не падать на публичных мероприятиях. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на его помощников.
По данным газеты, Байден обычно просыпается в 7:00 в спальне на втором этаже Белого дома. Нередко президента будит его кот.
Сон продолжается 8 часов, в то время как предшествующие лидеры спали в среднем 5 часов. После пробуждения политик снимает аппарат СИПАП.
Отмечается, что аппарат СИПАП — компрессор, который чутко реагирует на ритм дыхания человека и подает дополнительный воздух для повышения давления в дыхательных путях с целью улучшения их проходимости.
В 8:00 американский лидер делает упражнения по балансу. На занятиях присутствует физиотерапевт.
Затем Байден направляется в Овальный кабинет, где слушает ежедневный секретный брифинг. Кроме того, он общается по телефону с внуками, с первой леди Джилл Байден и сыном Хантером.
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На публичных мероприятиях глава США присутствует с 10:00 до 16:00 (с 18:00 до 00:00 мск). В 19:00 он завершает рабочий день.
Напомним, что Байден — старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024-м, то на момент вступления в должность ему будет 82 года, а к завершению второго срока — 86 лет.