Помощники Байдена рассказали о его распорядке дня

Глава США Джо Байден по утрам занимается упражнениями по балансу с физиотерапевтом, чтобы не падать на публичных мероприятиях. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на его помощников.

По данным газеты, Байден обычно просыпается в 7:00 в спальне на втором этаже Белого дома. Нередко президента будит его кот.

Сон продолжается 8 часов, в то время как предшествующие лидеры спали в среднем 5 часов. После пробуждения политик снимает аппарат СИПАП.

Отмечается, что аппарат СИПАП — компрессор, который чутко реагирует на ритм дыхания человека и подает дополнительный воздух для повышения давления в дыхательных путях с целью улучшения их проходимости.

В 8:00 американский лидер делает упражнения по балансу. На занятиях присутствует физиотерапевт.

Затем Байден направляется в Овальный кабинет, где слушает ежедневный секретный брифинг. Кроме того, он общается по телефону с внуками, с первой леди Джилл Байден и сыном Хантером.

На публичных мероприятиях глава США присутствует с 10:00 до 16:00 (с 18:00 до 00:00 мск). В 19:00 он завершает рабочий день.