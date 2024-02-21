$92.44+0.0999.90+0.34
Войти в почту

В Госдепе США заявили об успехах российской армии на Украине

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Белый дом не считает, что у России появилось стратегическое преимущество в конфликте на Украине. Об этом сообщает Радио Sputnik.

В Госдепе США заявили об успехах российской армии на Украине
© РИА Новости

Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами. При этом Миллер признал, что в последнее время у российской армии действительно есть успехи в зоне конфликта.

«Если вы изучите динамику данного конфликта <...> в недавнем прошлом, то обнаружите, что да, Россия делает успехи на поле боя. Мы наблюдали ее успехи на выходных в силу того, что у Украины не было возможности снабдить вооружением свои войска», — заявил он.

По мнению Миллера, это может быть связано с дефицитом боеприпасов у ВСУ, который появился из-за промедления со стороны конгресса США при принятии решения о дополнительном финансировании Украины. Он также призвал законодателей быстрее одобрить выделение новых средств для военной помощи ВСУ.

Медведев прокомментировал взятие Авдеевки

Ранее Миллер заявил, что в США не считают деятельность Ассанжа журналистикой.

В мире
Мэттью Миллер
Госдеп США
Россия
Украина
СВО
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости