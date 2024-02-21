Байден снова чуть не споткнулся на трапе своего лайнера
Новое видео, на котором президент США Джо Байден чуть не споткнулся на ступеньках своего лайнера Air Force One, заставило пользователей социальных сетей усомниться в выносливости и физической форме главы Белого дома.
Консерваторы высмеивали президента, и многие отмечали, что еще один случай, когда он едва не споткнулся - на новом, более коротком трапе самолета - показывает, как Байден "разваливается в реальном времени", сообщает Fox News. Один пользователь пошутил, что Байдена в конечном итоге придется нести вверх по лестнице на носилках. После того, как Байден приветствовал военнослужащих США у подножия трапа, ведущего к Air Force One, он начал подниматься по ступенькам и спотыкался, цепляясь за поручень.
Поскольку острота ума и физическая выносливость Байдена являются главным вопросом в предвыборной кампании, видео, опубликованное во вторник, никоим образом не развеяло эти опасения.
"Джо боится лестниц!" - написал корреспондент Fox News Лео Террелл.
Главный редактор Spectator Стивен Миллер пошутил над Байденом: "Ну, действительно, было немного ветрено". Консервативный цифровой стратег Алек Сирс добавил саркастическое замечание, заявив: "Здесь тратится много энергии".
Байден несколько раз на протяжении многих лет едва не спотыкался, поднимаясь по ступенькам Air Force One, и эта серия инцидентов побудили его команду в прошлом году переключиться на более короткие лестницы, чтобы президенту США было легче сесть в самолет. Теперь у подножия лестницы находится агент Секретной службы, когда Байден сходит по трапу самолета.
Напомним, что одним из самых шокирующих стало падение президента США на сцене церемонии открытия Академии ВВС 2023 года. The New York Times сообщила, что предвыборный штаб Байдена начал операцию "Пузырчатая пленка", при этом его представители рассказали, что они разработали планы по защите президента от падения на сцене или при посадке в самолет.