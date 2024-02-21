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Илон Маск высмеял подходы ФБР к расследованию в отношении сына Байдена

Предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети Х высмеял подходы специалистов ФБР к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена.

Илон Маск высмеял подходы ФБР к расследованию в отношении сына Байдена
©  ТАСС/Zuma

К своей публикации Маск прикрепил картинку, на которой женщина в форме агента ФБР смотрит на стену с фотографиями из ноутбука Байдена-младшего. На кадрах запечатлены факты употребления им наркотических средств и контактов с дамами лёгкого поведения.

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Рядом с агентом стоит обнаженный Хантер и спрашивает ее о том, видит ли она что-нибудь. Женщина отвечает отрицательно.

«Где Шерлок Холмс, когда он так нужен», — поинтересовался Маск.

Напомним, что в США идет предвыборная кампания. На ее фоне правоохранители ведут расследование уголовных дел в отношении основных кандидатов — Джо Байдена и 45-го президента США Дональда Трампа.

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