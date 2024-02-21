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В Германии подтвердили запрет на проекцию фото на российское посольство

Высший административный суд Берлина-Бранденбурга постановил, что украинской организации «Виче» запрещено проецировать фото и видео на здание посольства России. Об этом сообщает ТАСС.

В Германии подтвердили запрет на проекцию фото на российское посольство
© РИА Новости

Напомним, что организация планировала в течение часа проецировать фото и видео с места ведения боевых действий на здание посольства России в Берлине. При этом немецкая полиция уже заявляла, что такие демонстрации запрещены, после чего этот запрет был также подтвержден в административном суде Берлина.

«Запланированное проецирование нарушает правила защиты безопасности и достоинства посольства в соответствии с международным правом, поскольку собственность будет использоваться в качестве поверхности для проекции без его согласия. Это не может быть оправдано свободой слова и собрания. Это решение окончательное», — сказано в решении суда.

Ранее около 120 активистов заблокировали немецкую типографию Bild.

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