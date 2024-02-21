В Германии подтвердили запрет на проекцию фото на российское посольство
Высший административный суд Берлина-Бранденбурга постановил, что украинской организации «Виче» запрещено проецировать фото и видео на здание посольства России. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что организация планировала в течение часа проецировать фото и видео с места ведения боевых действий на здание посольства России в Берлине. При этом немецкая полиция уже заявляла, что такие демонстрации запрещены, после чего этот запрет был также подтвержден в административном суде Берлина.
«Запланированное проецирование нарушает правила защиты безопасности и достоинства посольства в соответствии с международным правом, поскольку собственность будет использоваться в качестве поверхности для проекции без его согласия. Это не может быть оправдано свободой слова и собрания. Это решение окончательное», — сказано в решении суда.
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