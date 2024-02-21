В Германии подтвердили запрет на проекцию фото на российское посольство

Напомним, что организация планировала в течение часа проецировать фото и видео с места ведения боевых действий на здание посольства России в Берлине. При этом немецкая полиция уже заявляла, что такие демонстрации запрещены, после чего этот запрет был также подтвержден в административном суде Берлина.