Украина запросила у Грузии инженерную технику

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Александр Шульга рассказал журналистам, что Украина обратилась к правительству Грузии с просьбой предоставить ей инженерную технику, передает ТАСС.

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"Мы обратились к правительству Грузии и попросили предоставить нам инженерную технику, так как в условиях, когда украинская инфраструктура постоянно подвергается бомбардировке, необходимо очищать обломки", - рассказал он.

Дипломат добавил, что запрос рассмотрит грузинская сторона и, как надеется Киев, вскоре даст ответ. Он отметил, что ранее Грузия предоставляла Украине электрогенераторы и медикаменты. Шульга подчеркнул, что каждый союзник Украины сам решает, какую помощь оказывать — финансовую, гуманитарную или военную.

21 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече с новым грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе в Брюсселе заявил, что двери в Евросоюз открыты для Грузии, но республика должна пройти путь реформ.