Шаппс: при пуске межконтинентальной ракеты "имела место аномалия"

Инцидент с ракетой, который произошел в январе, не повлияет на способность Великобритании применить ядерное оружие, заявил глава Минобороны королевства Грант Шаппс. Об этом пишет Reuters.

В конце января ВМС Великобритании провели неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с атомной подводной лодки HMS Vanguard. Ракета упала рядом с судном, но не взорвалась. Министр назвал происшествие «аномалией».

«Аномалия действительно произошла, но это было специфическое событие, и оно не имеет последствий для надежности более широких ракетных систем и запасов Trident», — подчеркнул Шаппс.

По его оценке, инцидент не повлиял на систему ядерного сдерживания в целом. Он добавил, что правительство уверено в эффективности, надежности и грозной мощи сил сдерживания королевства.