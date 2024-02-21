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Шаппс: при пуске межконтинентальной ракеты "имела место аномалия"

Инцидент с ракетой, который произошел в январе, не повлияет на способность Великобритании применить ядерное оружие, заявил глава Минобороны королевства Грант Шаппс. Об этом пишет Reuters.

В конце января ВМС Великобритании провели неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с атомной подводной лодки HMS Vanguard. Ракета упала рядом с судном, но не взорвалась. Министр назвал происшествие «аномалией».

«Аномалия действительно произошла, но это было специфическое событие, и оно не имеет последствий для надежности более широких ракетных систем и запасов Trident», — подчеркнул Шаппс.

По его оценке, инцидент не повлиял на систему ядерного сдерживания в целом. Он добавил, что правительство уверено в эффективности, надежности и грозной мощи сил сдерживания королевства.

Sun: британская ракета Trident II упала рядом с подлодкой, где был глава МО

Ранее сообщалось, что офицеры ВМС Соединенного Королевства, проходящие службу на военно-морской базе Фаслейн, на которой базируются атомные подводные лодки, непреднамеренно слили в интернет личную информацию.

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