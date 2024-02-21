Суд в США отнял у семьи сына из-за отказа считать его девочкой

Мэри и Джереми Кокс из американского штата Индиана добиваются отмены постановления местного суда, который запретил им видеться с малолетним сыном, передает Fox News. Причиной разногласий стало нежелание консервативной семейной пары признавать ребенка девочкой, чего он добивался. Сейчас делом занимается Верховный суд США .

Мэри и Джереми Кокс подали апелляцию против Департамента по делам детей штата Индиана в Верховный суд после того, как власти штата Индиана провели расследование по поводу их отказа называть своего сына местоимениями и именем, несовместимым с его биологическим полом, — рассказали журналисты.

Как уточняется, запрет на проживание в родительском доме утвердил суд штата Индиана, так как религиозные убеждения Коксов не позволяли им согласиться с «гендерной идентичностью ребенка». Хотя расследование не выявило жестокого обращения с ребенком, судья не изменил позицию. Во время заседания сторона обвинения утверждала, что ребенок «должен находиться в доме, где его принимают таким, какой он есть». Как следствие, родителям позволили видеться с сыном лишь несколько часов в неделю.